Мендель Маранц. Книга первая. Восстание Зельды. Давид Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ну что ж, позвольте представить – Мендель Маранц. «По профессии – механик, по своим склонностям – изобретатель, по природе – мыслитель». Ну а по привычкам – деятельный лентяй. За какую работу бы он ни брался, он тотчас же начинал придумывать машину, которая выполняла бы ее за него. И то, что было смутным и бесформенным у других, у него становилось чем-то определенным, конкретным, простым». Припертый обстоятельствами к стенке, наш герой изобретает действительно полезную вещь, то, что мы сегодня назвали бы кухонным комбайном. Комбайн ему нужен, дабы избавиться от домашней работы, когда жена, потеряв всякие надежды на заработок мужа, поступает на фабрику, оставив его «на хозяйстве». Неужели мечты Менделя наконец-то воплотятся во что-то материальное и семья сможет выбраться из нищеты? Узнаете – прослушав первую часть аудиокниги «Мендель Маранц. Восстание Зельды» Ну и напоследок несколько цитат от неунывающего Мендель Маранца: «Что такое женщина? Много грома и мало дождя» «Что такое жена? Эпидемия. Если она не разразится тут, она разразится там» «Что такое брак? Сначала кольцо на пальце, потом петля на шее»



Мендель Маранц слушать на видеосервисе Wink.