Мелочи жизни. Практика личной эффективности (сборник). Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборнике собраны главы из книг Антонио Менегетти, которые объединены логикой успеха, роста, развития человека через простые вещи, «мелочи» повседневной жизни. «Маленькие вещи» означают каждодневное внимание к мелочам, «микромир», о котором человек должен заботиться, если хочет побеждать в «макромире». И если кого-то из читателей затронет тот или другой отрывок из книги, то он сможет обратиться к полному изданию и найти ответы на вопросы, которые есть внутри у каждого из нас. Эта книга иллюстрирует очень практичные и простые техники, которые можно ежедневно применять в своей собственной жизни, чтобы сделать ее более здоровой, осознанной, эффективной и результативной.



Мелочи жизни слушать на видеосервисе Wink.