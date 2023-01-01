Механизмы работы мозга, которые делают нас богатыми. Понять, освоить, применить!. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наполеон Хилл – автор мегабестселлера «Думай и богатей!» Слушать всем, кто хочет добиться успеха. Вы слушаете выдающуюся аудиокнигу знаменитого автора, ранее не издававшуюся на русском языке. Эта работа Хилла посвящена внутренней силе, которая позволяет творить настоящие чудеса. Именно эта сила помогает моделировать свою жизнь в соответствии с поставленными задачами и привлекать богатство, излечиваться от болезней. Эта сила вела к успеху многих великих личностей – Эндрю Карнеги, Франклина Рузвельта, Генри Форда и Рокфеллера. Слушайте, и вы также сможете раскрыть в себе источник этой удивительной внутренней силы, научитесь управлять мыслями и подсознанием, а значит – творить чудеса!



Механизмы работы мозга, которые делают нас богатыми слушать на видеосервисе Wink.