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Механическое пианино. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика771 мин16+
Сюжет
Добро пожаловать в прекрасный новый мир! Общество разделено на две неравные части. Привилегированную группу составляют люди с высоким уровнем интеллекта – управляющие и инженеры на полностью автоматизированном производстве. Остальные существуют по другую сторону реки – без определенного занятия, в контролируемом машинами пространстве умеренности. Кажется, что сыты и целы и волки, и овцы. Но так ли это на самом деле? Да и в одной ли сытости дело? Конфликт между устроенным по инерции удобством и истинными потребностями человека описан с неподражаемыми иронией и колкостью, а также глубиной, отличающей лучшие произведения Курта Воннегута.
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