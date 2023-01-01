Мегапроекты: История недостроев, перерасходов и прочих рисков строительства. Бент Фливобьорг,Нильс Брузелиус,Вернер Ротенгаттер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мегапроекты: История недостроев, перерасходов и прочих рисков строительства (аудиокнига mp3 с файлом-приложением) Аудиокнига освещает вопросы рисков, связанных с инвестициями в крупномасштабные многомиллионные проекты. Парадоксально, но бюджеты всех крупномасштабных проектов на стадии планирования недооцениваются, а вложения обычно не окупаются. В результате итоговые финансовые затраты на возведение таких проектов превышают первоначальные бюджеты в несколько раз, а сами проекты становятся убыточными. Почему такое происходит и кому это выгодно? Должны ли многомиллионные проекты, бремя которых несут рядовые налогоплательщики, находиться под контролем государства или ими должны управлять частные компании? Каковы технологии анализа рисков и планирования крупномасштабных проектов? Парадоксы мегапроектов раскрываются на примере ведущих инфраструктурных проектов в Европе: туннель под Ла-Маншем, соединяющий Францию и Великобританию, транспортные сообщения между Восточной Данией и континентальной Европой, между Швецией и Данией.



Мегапроекты: История недостроев, перерасходов и прочих рисков строительства слушать на видеосервисе Wink.