«Помещик Старкун трижды напомнил своим знакомым, чтовдовому, старику скучно сидеть одному вимении, занесенном снегом. Мало кто отозвался наего письма. Большинство, помножив вуме деревенскую тишину наотсутствие напитков иразвлечений, осталось втени. Старкун наконец догадался, вчем дело, и, вытребовав изсоседней деревни медвежатника Кира, заказал ему медвежью берлогу. Надругойже день Кир, отрывая жесткими пальцами сосульки сзаледеневших бороды иусов, стоял перед Старкуном идокладывал, чтоберлога есть. Темвременем другой мужик, сметливый илукавый, отправился вПетроград снесколькими записками ипривез оттуда два больших таинственных ящика, вкоторых, когда их поворачивали, что-то булькало…»



Медвежья охота слушать на видеосервисе Wink.