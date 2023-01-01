Медвежий сад. Наталья Солнцева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Время не измеряется днями и месяцами. Оно измеряется событиями». Наталья Солнцева В кабинете директора фитнес-клуба висит картина со странным названием «Медвежий сад». На полотне изображен поединок на шпагах. А неподалеку в подземном коллекторе стали находить трупы молодых мужчин с колоты�ми ранами. Подростки, посещающие этот клуб, из любопытства ввязались в игру под названием «Испытай себя». Для этого они спустились в коллектор и столкнулись там с необъяснимыми явлениями. Какой извращенный ум связал воедино сюжет картины, убийства молодых людей и компьютерные игры? Эту задачу берутся решить Ренат и Лариса, чтобы поставить точку в этой странной и зловещей истории.



Медвежий сад слушать на видеосервисе Wink.