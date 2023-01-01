Медная перчатка. Холли Блэк,Кассандра Клэр (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитая школа магов Магистериум находится глубоко под землей. В ней учатся дети, обладающие особой силой и талантами. Благодаря жесткому отбору и крайне суровым испытаниям из школы выходят только победители. Ведь кто еще может сразиться с Врагом Смерти – могущественным магом, олицетворением самого зла. Именно поэтому научиться магии – это почти то же самое, что подписать себе смертный приговор. Впрочем, хотят они того или нет, магия у них в крови. «Один из вас падет. Один из вас умрет. А один мертв уже давно». Я знаю об этом пророчестве и прекрасно понимаю, что один из этих троих я. Моя жизнь висит на волоске, как и жизнь моего отца, которого подозревают в похищении мощного алхимического оружия. И теперь мне и моим друзьям во что бы то ни стало надо найти этот алкагест. Ведь он – единственная сила, способная остановить Врага Смерти. И если мой папа им завладел, мне даже страшно подумать, что станет с ним самим, со всеми нами, а особенно со мной, учитывая, кто я есть на самом деле…



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