Медичи. Роман-хроника. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Медичи" – история Великих Герцогов Флоренции. История высочайшего благородства, глубочайшего падения, немыслимых извращений. История великолепия и низости, еретиков и Римских Пап, королей, купцов и нищих. Но самое главное – история Высокого Возрождения. Их история отразилась в гениаль�ных творениях мастеров итальянского Ренессанса, будь то Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли и многие, многие другие.



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