Медичи. Роман-хроника. Александр Дюма
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Медичи. Роман-хроника. Александр Дюма

Медичи. Роман-хроника. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Приключения441 мин12+
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Сюжет

"Медичи" – история Великих Герцогов Флоренции. История высочайшего благородства, глубочайшего падения, немыслимых извращений. История великолепия и низости, еретиков и Римских Пап, королей, купцов и нищих. Но самое главное – история Высокого Возрождения. Их история отразилась в гениальных творениях мастеров итальянского Ренессанса, будь то Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли и многие, многие другие.

Медичи слушать на видеосервисе Wink.

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