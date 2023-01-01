WinkАудиокнигиМедея. Ипполит. Вакханки. Еврипид
Медея. Ипполит. Вакханки. Еврипид (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия353 мин16+
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Сюжет
Еврипид – древнегреческий драматург-новатор, реформатор античной трагедии, великий «философ сцены». Одним из первых в древнегреческой драматургии, Еврипид обратился к внутреннему миру героя, к его душе и мыслям. При сохранении прежней формы трагедии, с мифологическими и легендарными сюжетами и именами, с хором и масками, Еврипид поднялся до изображения общечеловеческих страстей и страданий. В его трагедиях затронуты важнейшие философские и нравственные проблемы – природа богов и людей, кризис афинской демократии, права рабов, судьба женщины, отношения в семье. В сборник вошли наиболее значительные трагедии, ставшие классикой: Медея, Ипполит, Вакханки.
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