Медаль за город Вашингтон. Александр Михайловский,Александр Харников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новинка цикла «Ангелы в погонах». Итак, свершилось. Поставив на колени Англию и заставив ее признать независимость Ирландии, пришельцы из XXI века обратили взгляд на Североамериканские Соединенные Штаты. А там уже вовсю кипели страсти. Часть правящей верхушки, нажившаяся на Реконструкции – уз�аконенном разграблении побежденного Юга,– решила повторно ограбить бывших конфедератов. Но янки было невдомек, что южане, заключив союз с Югороссией, неплохо подготовились к реваншу. Решающая схватка за будущее КША должна вот-вот начаться.



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