Медаль за город Вашингтон. Александр Михайловский,Александр Харников
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Медаль за город Вашингтон. Александр Михайловский,Александр Харников

Медаль за город Вашингтон. Александр Михайловский,Александр Харников (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези865 мин16+

Сюжет

Новинка цикла «Ангелы в погонах». Итак, свершилось. Поставив на колени Англию и заставив ее признать независимость Ирландии, пришельцы из XXI века обратили взгляд на Североамериканские Соединенные Штаты. А там уже вовсю кипели страсти. Часть правящей верхушки, нажившаяся на Реконструкции – узаконенном разграблении побежденного Юга,– решила повторно ограбить бывших конфедератов. Но янки было невдомек, что южане, заключив союз с Югороссией, неплохо подготовились к реваншу. Решающая схватка за будущее КША должна вот-вот начаться.

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