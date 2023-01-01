Мечты сбываются всегда! Елена Блиновская (книга, 2022) слушать онлайн

Чтобы в твоей жизни начали происходить чудесные изменения, ты должна их загадать. Придумать свою личную идеальную картинку и поместить в неё себя. А как это сделать правильно – расскажет Елена Блиновская – создательница «марафона желаний». В этой книге собраны несложные техники, выполнение которых приблизит тебя к мечте, но главное – вдохновляющие истории людей, которые нашли в себе силы изменить мир вокруг и прожить свою идеальную жизнь. Прослушав их, ты научишься верить, что счастливые перемены – это просто, а Вселенная на твоей стороне. Истории тех, кто прошел марафон, озвучили актрисы дубляжа Ирина Чумантьева и Ольга Иванова, но главное достоинство аудиокниги – голос самой Елены, инсайты и кейсы, которыми она делится. Мастерство исполнителей обещает слушателю полное погружение, живой разговор с автором. Осталось только правильно пожелать и все сбудется! Мечтайте с Еленой Блиновской и выигрывайте призы! Станьте одним из первых 1000 покупателей, кому достанется подарочный бокс. В составе подарка: –книга Елены Блиновской «Мечты сбываются всегда» в бумажном формате –«Дневник желаний» – блокнот для работы над мечтами по авторской методике –Шоппер «Несу волшебство» от Издательства «Эксмо» –Сертификат на 3 месяца Литрес Абонемент Внимание: для участия в розыгрыше убедитесь, что вы указали свою электронную почту в личном кабинете. Электронная почта пригодится для связи с победителем. Победитель приза будет выбран случайным образом среди первых 1000 покупателей книги и аудиокниги.





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