Мечтают ли андроиды об электроовцах?. Филип Дик
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Мечтают ли андроиды об электроовцах?. Филип Дик

Мечтают ли андроиды об электроовцах?. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика475 мин16+
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Сюжет

После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую радиоактивной пылью. Немногие оставшиеся люди влачат жалкое существование в полуразрушенных городах. Рик Декарт, профессиональный охотник, получает задание найти и уничтожить нескольких андроидов, сбежавших с внешней колонии на Землю. Но постепенно Рик начинает задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от людей? И где пролегает та граница, что их разделяет? Культовый роман от самого удивительного писателя-философа – Филипа К. Дика! Книга также издавалась под названием «Бегущий по лезвию бритвы».

Мечтают ли андроиды об электроовцах? слушать на видеосервисе Wink.

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