Мечтают ли андроиды об электроовцах?. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую радиоактивной пылью. Немногие оставшиеся люди влачат жалкое существование в полуразрушенных городах. Рик Декарт, профессиональный охотник, получает задание найти и уничтожить нескольких андроидов, сбежавших с внешней колонии на Землю. Но постепенно Рик начинает задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от людей? И где пролегает та граница, что их разделяет? Культовый роман от самого удивительного писателя-философа – Филипа К. Дика! Книга также издавалась под названием «Бегущий по лезвию бритвы».



Мечтают ли андроиды об электроовцах? слушать на видеосервисе Wink.