Мечта светлой тьмы. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Мечта светлой тьмы» – фантастический роман Валентины Совенко, жанр любовное фэнтези. Если вас предали самые близкие люди, не стоит отчаиваться – выход есть всегда. И пусть он не совсем законный, зато действенный. Главное не попадаться на глаза полиции. Это простое условие Вивьен выполняла с легкостью. Пока не пришлось выбирать между свободой и чужой жизнью. Теперь ее обвиняют в использовании запрещенной магии. В доме поселился усатый гость, не желающий понимать, что хозяйке совершенно не нужен питомец. Мало того. Лорд-оборотень и маг разума весьма заинтересовались скромной мисс. Но Вивьен не сдастся. Даже если тьма светлая, мечта, засевшая в голове, чужая, а нежданная любовь так похожа на наваждение.



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