Меч Вещего Олега. Фехтовальщик из будущего. Валерий Большаков
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Меч Вещего Олега. Фехтовальщик из будущего. Валерий Большаков

Меч Вещего Олега. Фехтовальщик из будущего. Валерий Большаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези927 мин16+
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Сюжет

Ратный фантастический боевик от автора бестселлеров «Позывной „Колорад“ и „Диверсант № 1“. Заброшенный в IX век, наш человек становится Вещим Олегом. В наше время он был спортсменом-фехтовальщиком, а искусство рукопашного боя в чести у русов, живущих по закону меча. «Попаданец» завоюет свободу в боях русских викингов против норманнов и свеев. Он сожжет вражеские драккары и прорвется через литвинские засады. Он станет гриднем в дружине князя Рюрика и заслужит почетное прозвище Вещий!

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