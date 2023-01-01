Меч Вещего Олега. Фехтовальщик из будущего. Валерий Большаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ратный фантастический боевик от автора бестселлеров «Позывной „Колорад“ и „Диверсант № 1“. Заброшенный в IX век, наш человек становится Вещим Олегом. В наше время он был спортсменом-фехтовальщиком, а искусство рукопашного боя в чести у русов, живущих по закону меча. «Попаданец» завоюет своб�оду в боях русских викингов против норманнов и свеев. Он сожжет вражеские драккары и прорвется через литвинские засады. Он станет гриднем в дружине князя Рюрика и заслужит почетное прозвище Вещий!



Меч Вещего Олега слушать на видеосервисе Wink.