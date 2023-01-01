Меч Предназначения. Анджей Сапковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Долгожданная встреча Геральта и маленькой Цириллы. Спецозвучка Всеволода Кузнецова! Таинственные силы Предназначения связывают Геральта с принцессой Цириллой. Ведьмак, пытается убежать от своего Предназначения, но оно снова и снова настигает его. Воины императора, чьи земли лежат далеко н�а юге, устремляются на север и стирают с лица земли одно королевство за другим. Принцесса Цирилла, которую многие считают погибшей, теряется в потоке беженцев. Найти ее в этом аду может только Геральт.



Меч Предназначения слушать на видеосервисе Wink.