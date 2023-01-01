Меч без имени. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

`Меч без имени` – история, полная опасных приключений, произошла в наши дни. Герой романа, 27-летний художник Андрей, волею неведомых сил становится избранником Волшебного Меча и попадает в параллельный мир. Он должен освободить жителей Соединенного Королевства от Власти могущественного колдуна Ризенкампфа. Герой не прячется от опасностей. На своем пути он стремится помочь каждому попавшему в беду. И вскоре у него появляются храбрые и верные друзья. Вместе они одолевают злых ведьм и коварных монахов, спускаются в ад и находят новых союзников – чертей. Чего только им не суждено было пережить! Неизменный юмор и отвага ведут их к цели – злой колдун будет уничтожен.



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