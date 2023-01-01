Майкл, брат Джерри. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тяга к путешествиям, любознательность и огромное желание отыскать своего брата заставили ирландского терьера Майкла проникнуть на борт парохода. Дружба с человеком помогла Майклу выжить в морском походе, а необыкновенная сообразительность сделала терьера желанной добычей для охотников за сенсациями. Но при любом повороте судьбы Майкл верил, что рано или поздно он и брат снова будут вместе. Американский писатель Джек Лондон по праву считается классиком мировой литературы. Его талант рассказчика покоряет читателей всех возрастов, а герои его произведений – отважны, благородны и полны любви к жизни. «Майкл, брат Джерри» продолжает историю о двух терьерах, чьи имена стали символом дружбы и преданности.



Майкл, брат Джерри слушать на видеосервисе Wink.