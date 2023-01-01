Матрица Макиавелли. Дмитрий Наумов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

События, захлестнувшие весь Ближний и Средний Восток, вынуждают активно работать все разведки мира. Российские спецслужбы не остаются в стороне от конфликта, в котором затронуты стратегические интересы Российской Федерации. В регион направляется лучший сотрудник для проникновения в руково�дящие структуры одного из крыльев исламского движения у границ среднеазиатских республик. Однако изначальные планы меняются с появлением средневековых рукописей, которым в «Исламском фронте» хотят придать сакрально-мистический характер.



Матрица Макиавелли слушать на видеосервисе Wink.