Материнская любовь. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Может ли материнская любовь приносить страдания и горе родителям, детям и обществу в целом? Такой глубины изысканий на эту необычную тему в литературе ещe не было. Эта аудиокнига адресуется каждой семье! «Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер, только у одних народов она проявляется слабее, а у других – сильнее, но она присутствует и порождает многие проблемы во всем мире. От мелких семейных неурядиц и разводов до гибели детей и сложных социальных проблем и войн – вот спектр ситуаций, где главной причиной является избыточная материнская любовь. Не спешите отрицать! Послушайте, подумайте, понаблюдайте за жизнью, и Вы наверняка согласитесь со мной и сами найдете множество подтверждений сказанному. Это перевернет Ваше мировоззрение, и Вы станете мудрее. А главное, если Вы не будете отрицать и творчески подойдете к этой теме, то многое сможете изменить в своей жизни и в жизни своих детей в лучшую сторону». Анатолий Некрасов© Некрасов А., 2013 © ООО Издательство «АСТ», 2013 ©



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