Материализм и эмпириокритицизм. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Материализм и эмпириокритицизм Книга, полное название которой звучит как «Материализм и Эмпириокритицизм: критические заметки об одной реакционной философии», была написана Лениным с февраля по октябрь 1908 года, когда он был сослан в Женеву и Лондон, и с большим трудом издана в царской России в мае 1909 года. Ленин настаивал на быстром распространении книги и подчеркивал, что с ее изданием связаны «не только литературные, но и серьезные политические обязательства». Это одно из важнейших сочинений Ленина. Книга была написана как реакция и критика на трехтомную работу «Эмпириомонизм» (1904–1906) Александра Богданова, его политического оппонента в партии. Материализм и эмпириокритицизм был переиздан на русском языке в 1920 году. Впоследствии он появился на более чем 20 языках и приобрел канонический статус в марксистско-ленинской философии, как и многие другие сочинени...Слушайте книгу.



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