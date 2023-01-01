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Математика на раздевание. Тальяна Орлова (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Современная проза, Любовные романы514 мин18+
Сюжет
В этом репетиторе все странно: от стиля преподавания до манеры вести диалог. Асе нужно подтянуть хвосты по высшей математике, чтобы не вылететь из университета. Владимиру – пробраться в кабинет её отца, для чего он и притворяется преподавателем нужного предмета. Их планам ничто не мешает, кро�ме ненормального напряжения, которое растёт с каждой новой встречей. В книге присутствует нецензурная брань!
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