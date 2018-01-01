Мать. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу по тексту всемирно известного романа «Мать», который в советское время считался вершиной творчества Максима Горького. В романе изображена борьба революционеров-подпольщиков против царского правительства. Главная героиня – мать лидера революционного движения рабочих предместий, пожилая жительница, проникшаяся идеями своего сына и его товарищей о справедливости, правде, борьбе за лучшую жизнь. Сначала страшась, но постепенно вливаясь в волну народного неприятия и нарастающего сопротивления сложившейся мрачной и убогой жизни, уготованной ему власть имущими и хозяевами жизни, вставшая в ряды революционеров вслед за своим сыном, невзирая на неотвратимо грядущие поимку жандармами, несправедливый суд. ©



Мать слушать на видеосервисе Wink.