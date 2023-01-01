WinkАудиокнигиМастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс
Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология357 мин12+
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Сюжет
Мэрилин Аткинсон в соавторстве с Рае Т. Чойс являются последователями всемирно известного Милтона Эриксона. В книге «Мастерство жизни» (первой из трилогии «Трансформационный коучинг: Наука и искусство») авторы делают акцент на собственном «Я» человека. В книге описаны научные исследования в данном направлении, а также открытия в области человеческого мозга, сделанные в XXI в., которые послужили толчком к появлению и развитию новой философии существования.
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