Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мэрилин Аткинсон в соавторстве с Рае Т. Чойс являются последователями всемирно известного Милтона Эриксона. В книге «Мастерство жизни» (первой из трилогии «Трансформационный коучинг: Наука и искусство») авторы делают акцент на собственном «Я» человека. В книге описаны научные исследования в данном направлении, а также открытия в области человеческого мозга, сделанные в XXI в., которые послужили толчком к появлению и развитию новой философии существования.



Мастерство жизни слушать на видеосервисе Wink.