Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс
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Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс

Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология357 мин12+
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Сюжет

Мэрилин Аткинсон в соавторстве с Рае Т. Чойс являются последователями всемирно известного Милтона Эриксона. В книге «Мастерство жизни» (первой из трилогии «Трансформационный коучинг: Наука и искусство») авторы делают акцент на собственном «Я» человека. В книге описаны научные исследования в данном направлении, а также открытия в области человеческого мозга, сделанные в XXI в., которые послужили толчком к появлению и развитию новой философии существования.

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