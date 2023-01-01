Мастер ветров и закатов. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия книг «Сновидения Ехо» от самого популярного автора начала ХХI века Макса Фрая, в которых раскроются ранее неизвестные стороны жизни сэра Макса из Тайного Сыска города Ехо. Сэр Макс, сидя в башне на крыше Мохнатого Дома, затягивает слушателей в новый круговорот приключений и загадок, магии и колдовства. В новой повести восхитительный сэр Макс твердо намерен вернуться от всех своих удивительных ипостасей к личине сотрудника Тайного Сыска города Ехо. Чем увенчаются намерения Макса? Об этом и предстоит узнать слушателям! Если вы любите путешествовать по новым мирозданиям, то обязательно вцепитесь в это творение, и тогда вечная тайна мира – мира сновидений – откроется вам. Итак, история «Мастера ветров и закатов» начинается словами: «Утро началось с того, что на пороге спальни я споткнулся о собственный труп…»



Мастер ветров и закатов слушать на видеосервисе Wink.