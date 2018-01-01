Мастер оружейных дел. Дарья Кузнецова
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Мастер оружейных дел. Дарья Кузнецова

Мастер оружейных дел. Дарья Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика915 мин16+

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О книге

"Мастер оружейных дел" – фантастический роман Дарьи Кузнецовой, жанр приключенческое фэнтези, детектив, романтическое фэнтези. В Приграничье не любят чужаков и говорят, что ветер перемен пахнет смертью. Когда на пороге оружейной лавки появился приезжий маг, ее хозяйка, мастер Нойшарэ Л’Оттар, сразу почуяла неприятности, следующие за незнакомцем по пятам. Но девушка даже предположить не могла, что короткий разговор не только перевернет ее жизнь, но и изменит судьбу Приграничья и всей страны. Череда убийств, старые тайны, легендарные существа, непонятные чувства… Что еще принесет ветер перемен мастеру Нойшарэ?" © Кузнецова Дарья © ИДДК

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Жанр
Фантастика
Время
915 мин / 15:15

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