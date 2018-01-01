Мастер оружейных дел. Дарья Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

"Мастер оружейных дел" – фантастический роман Дарьи Кузнецовой, жанр приключенческое фэнтези, детектив, романтическое фэнтези. В Приграничье не любят чужаков и говорят, что ветер перемен пахнет смертью. Когда на пороге оружейной лавки появился приезжий маг, ее хозяйка, мастер Нойшарэ Л’От�тар, сразу почуяла неприятности, следующие за незнакомцем по пятам. Но девушка даже предположить не могла, что короткий разговор не только перевернет ее жизнь, но и изменит судьбу Приграничья и всей страны. Череда убийств, старые тайны, легендарные существа, непонятные чувства… Что еще принесет ветер перемен мастеру Нойшарэ?" © Кузнецова Дарья © ИДДК



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