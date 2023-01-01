Мастер крови. Андрей Земляной (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Так непросто шагнуть через тысячи световых лет, через бездну, для которой ты даже не песчинка. Но сделать шаг нужно. Потому что есть те, кто в тебя верят, и те, кто от тебя зависят, и даже те, кто хочет, чтобы ты сдох. А ты просто солдат огромной и очень холодной страны, где точно знают цену жизни. лет, через бездну, для которой ты даже не песчинка. Но сделать шаг нужно. Потому что есть те, кто в тебя верят, и те, кто от тебя зависят, и даже те, кто хочет, чтобы ты сдох. А ты просто солдат огромной и очень холодной страны, где точно знают цену жизни.



Мастер крови слушать на видеосервисе Wink.