Мастер клинков. Клинок заточен. Дмитрий Распопов (книга, 2020) слушать онлайн

«Клинок заточен» – фантастический роман Дмитрия Распопова, четвертая книга цикла «Мастер клинков», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Инквизиция или потерять всe? Смерть или найти похищенную жену? Что страшнее старые враги или новые? Что сильнее, легендарное оружие или сотворeнное? – на все эти воп�росы придeтся ответить герою нового романа цикла «Мастер клинков» – Максиму Кузнецову, более известному в новом мире, под именем виконта Максимильяна.



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