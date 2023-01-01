Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в прочтении заслуженного артиста России Владимира Левашева, хорошо известного нашим слушателям по исполнению произведений братьев Стругацких, многих русских и зарубежных классиков. Без сомнения, эта книга стала одной из лучших его работ по озвучиванию. «Я хотел донести этот текст так, как мы сами восприняли его первые публикации: с живой непосредственностью ярких образов, с лeгкими и остроумными диалогами, но без искусственного налeта религиозных или философских концепций». – В.Левашев. «Мастер и Маргарита» – блистательный шедевр, завораживающая мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия. Опубликованный в середине 1960-х годов, «Мастер…» поразил читателей необычностью замысла, красочностью и фантастичностью действия, объединяющего героев разных эпох и культур.



Мастер и Маргарита слушать на видеосервисе Wink.