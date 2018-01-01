Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

…Самые невероятные вещи происходят в Москве 30-х годов. Берлиоз – председатель правления литературной ассоциации МАССОЛИТ – и Иван Бездомный – молодой поэт – в один из знойных весенних вечеров спорят на тему, жил ли на самом деле Иисус. Неожиданно в их разговор встревает незнакомец, который утверждает, что знает наверняка, что Иисус жил, более того, незнакомец лично присутствовал на балконе Понтия Пилата во время допроса Иешуа Га-Ноцри. Так начинается самое интригующее и загадочное произведение Михаила Булгакова, которое он писал более девяти лет и правил практически до самой смерти. «Мастера и Маргариту» каждый интерпретирует по-своему. Для кого-то это любовный роман, для кого-то сказка, кто-то откроет для себя в книге философские, религиозные и этические принципы… © М. Булгаков (наследники) ©



Мастер и Маргарита слушать на видеосервисе Wink.