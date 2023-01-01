Мастер и Маргарита. Библейская тема. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"То, что вы, надеюсь, прослушаете, – это аудио-альбом «Евангелие от Мастера», мой моноспектакль по «роману в романе» «Мастер и Маргарита» – одна из важнейших для меня работ в жизни. Почему? Для человека исповедующего христианскую религию и философию, воспитанного в основном на христианской культуре, главы об Иешуа Га-Ноцри, Понтии Пилате, Левии Матвее – самая ответственная тема в литературе, к которой я рискнул обратиться в качестве режиссера и исполнителя. Нет ли в этом греха? Ведь с точки зрения христианского канона главы эти еритичны. Все или почти все было не так, и Булгаков это прекрасно знал. Иешуа без двенадцати учеников. Ему 27 лет, а не 33, и так далее и тому подобное. Ясно – Ересь и Соблазн. С чьей-то точки зрения, опасная ересь и опасный соблазн. Очень возможно – и, однако… Для меня Дух всегда важнее буквы. А сочинение Мастера, вне всяких сомнений, высокодуховно и, при всей фантастичности (роман!), стало пятым Евангелием. Художественной вариацией на манер вариаций на христианскую тему великой живописи, где Мадонны иногда пишутся на фоне флорентийских деревьев за окнами. Мне показалось чрезвычайно важным что-то усилить и проакцентировать в звучащем слове Мастера. В этом мне помогла замечательная музыка композитора Шандора Каллаша, сочиненная специально для нашего спектакля. В музыке арамейские, иудейские, римские и христианские темы. В сочетании со звуковым рядом (шумы, многоголосица толпы и т. д.), как мне кажется, возникает смысловая полифония. Я благодарен всем п...Слушайте книгу.



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