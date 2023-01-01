Маскировка для злодейки. Екатерина Вильмонт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новые приключения Гошки и его друзей! Гошка вернулся! А ведь мог остаться у отца в Германии. Теперь ребята опять вместе и готовы к новым приключениям. Им разрешили подежурить в настоящем детективном агентстве. И сразу же им повезло – новое дело! Соседку Мани кто-то шантажирует. Кто, как не ребят�а, смогут во всем разобраться!



Маскировка для злодейки слушать на видеосервисе Wink.