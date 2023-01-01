Маскарад. Терри Пратчетт (книга, 1995) слушать онлайн

Сюжет

Плоский мир опять стоит на ушах. В Оперном театре Анк-Морпорка объявился призрак. Агнесса Нитт передумала становиться ведьмой и решила стать певицей. А две самые известные и очаровательные дамы Ланкра: Матушка Буревей и Нянюшка Ягг придумали очередной грандиозный план. На сей раз по спасению �своей голосистой ученицы Агнессы или Пердитты, или как там еще она просила ее называть. По случаю предстоящего визита в храм музыки двух самых известных ведьм Плоского мира ожидаются страшные беспорядки и убийственные развлечения … Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги цикла «Ведьмы»: «Творцы заклинаний», «Вещие сестры», «Ведьмы за границей», «Лорды и леди».



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