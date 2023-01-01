Машины судного дня. Джек Лондон,Герберт Уэллс,Александр Куприн,Ефим Зозуля,Владимир Орловский,Валентин Франчич,Николай Новиков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы даже не представляете, что творят в своих лабораториях безумные ученые. А писатели представляют, и фантазировали на эти темы еще сто лет назад. В этой книге собраны рассказы об изобретениях, которые едва не погубили нашу планету.



Машины судного дня слушать на видеосервисе Wink.