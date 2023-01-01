WinkАудиокнигиМашины судного дня. Джек Лондон,Герберт Уэллс,Александр Куприн,Ефим Зозуля,Владимир Орловский,Валентин Франчич,Николай Новиков
Машины судного дня. Джек Лондон,Герберт Уэллс,Александр Куприн,Ефим Зозуля,Владимир Орловский,Валентин Франчич,Николай Новиков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика205 мин12+
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Сюжет
Вы даже не представляете, что творят в своих лабораториях безумные ученые. А писатели представляют, и фантазировали на эти темы еще сто лет назад. В этой книге собраны рассказы об изобретениях, которые едва не погубили нашу планету.
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