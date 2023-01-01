WinkАудиокнигиМашина большого террора. Сороковые и пятидесятые. Леонид Млечин
Машина большого террора. Сороковые и пятидесятые. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература236 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В аудиокниге Леонида Млечина «Машина большого террора. Сороковые и пятидесятые», записанной на студии «Ардис», продолжается рассказ о большом терроре, развязанном руководством Советского Союза против своего народа.
Машина большого террора слушать на видеосервисе Wink.