Машина большого террора. Годы до войны. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге Леонида Млечина «Машина большого террора. Годы до войны», записанной на студии «Ардис», идeт рассказ о большом терроре, развязанном руководством Советского Союза в 1930-х годах против своего народа. Раскрутившиеся после убийства Кирова в 1934 году жернова политических репрессий перемололи сотни тысяч человек. В годы большого террора кадровые лифты работали безостановочно. Высшие должности освобождались каждый день. Сменилось девять десятых высшей номенклатуры. Выдвинулись молодые работники, которые совсем недавно вступили в партию. Прежние ограничения, требовавшие солидного партстажа для выдвижения на крупную должность, были сняты. Молодые люди без образования и особых достоинств совершали головокружительные карьеры. Конечно, они поддерживали репрессии! Всем обязанные Сталину, спешили доказать свою верность вождю. Им ничего не надо было объяснять. Они не выражали сомнений и легко приспосабливались к любому повороту линии вождя.



Машина большого террора слушать на видеосервисе Wink.