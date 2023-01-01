Машина большого террора. Годы до войны. Леонид Млечин
Wink
Аудиокниги
Машина большого террора. Годы до войны. Леонид Млечин

Машина большого террора. Годы до войны. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература246 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

В аудиокниге Леонида Млечина «Машина большого террора. Годы до войны», записанной на студии «Ардис», идeт рассказ о большом терроре, развязанном руководством Советского Союза в 1930-х годах против своего народа. Раскрутившиеся после убийства Кирова в 1934 году жернова политических репрессий перемололи сотни тысяч человек. В годы большого террора кадровые лифты работали безостановочно. Высшие должности освобождались каждый день. Сменилось девять десятых высшей номенклатуры. Выдвинулись молодые работники, которые совсем недавно вступили в партию. Прежние ограничения, требовавшие солидного партстажа для выдвижения на крупную должность, были сняты. Молодые люди без образования и особых достоинств совершали головокружительные карьеры. Конечно, они поддерживали репрессии! Всем обязанные Сталину, спешили доказать свою верность вождю. Им ничего не надо было объяснять. Они не выражали сомнений и легко приспосабливались к любому повороту линии вождя.

Машина большого террора слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг