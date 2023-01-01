Мартин не плачет. Линор Горалик (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА). «Мартин не плачет» – добрая, смешная и немного философская детская сказка Линор Горалик о крошечном говорящем слоне с большим любящим сердцем. Марк, Лу, Джереми и Ида Смит-Томпсоны, три брата и сестра, спокойно жили в маленьком городке, пока не случилось кое-что удивительное. Родители-ученые прямиком из секретной лаборатории по клонированию прислали им… маленького говорящего слона. Казалось бы, лучше питомца не придумать! Вот только слон Мартин, пусть говорящий и разумный, громко играет на волынке, фальшиво поет, лезет хоботом в банки джема, раскачивается на калитке, требует ванн с кокосовой пеной, видит хомячковых привидений и даже становится бойцом и рыцарем любви… А еще он кардинально меняет жизни, при чем не только Смит-Томпсонов, но и всех остальных жителей городка. Вот и думай теперь, что делать с такими домашними слонами… Увлекательная и веселая, как «Карлсон», трогательная и мудрая, как «Маленький принц»,– сказка «Мартин не плачет» причудлива и невероятно правдива. Слон Мартин откроет и детям, и взрослым множество секретов о жизни и перевернет взгляд на нее самым удивительным образом.





Мартин не плачет слушать на видеосервисе Wink.