WinkАудиокнигиМартин Иден. Джек Лондон
Мартин Иден. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература1101 мин6+
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Сюжет
Знаменитый роман выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) «Мартин Иден». Во многом, автобиографический, являющийся одним из самых читаемых произведений писателя, роман рассказывает о жизни человека из самых низов, ставшего знаменитым писателем. Добившись в жизни очень многого, Мартин Иден принимает решение уйти из жизни…
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