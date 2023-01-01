Мартин Иден. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый роман выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) «Мартин Иден». Во многом, автобиографический, являющийся одним из самых читаемых произведений писателя, роман рассказывает о жизни человека из самых низов, ставшего знаменитым писателем. Добившись в жизни очень многого, Мартин Иден принимает решение уйти из жизни…



Мартин Иден слушать на видеосервисе Wink.