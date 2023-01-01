Марсианские шахматы. Эдгар Берроуз (книга, 1922) слушать онлайн

«Марсианские шахматы» (По-английски дословно: The Chessmen of Mars – «Люди-шахматы Марса») – пятый роман барсумской серии Эдгара Райса Берроуза и второй роман из цикла «Марсианские рыцари». Рукопись начата в январе 1921 г., роман был впервые опубликован в 1922 г. в еженедельнике Argosy All-Story Weekly. Книжное издание последовало в ноябре 1922 г. По сюжету романа Тара из Гелиума – дочь Джона Картера и Деи Торис, принимает при дворе своего отца потенциальных женихов, в том числе Джора Кантоса – сына Кантоса Кана. Особенно ей не понравился правитель далeкого Гатола – джед Гахан, в украшенных алмазами доспехах. Капризом принцессы стала воздушная прогулка, в которой она попала в ураган. Ураган принeс Тару в страну Бантум, населeнную ужасными существами, зовущими себя калданами. Калданы – сухие интеллектуалы, похожие на гигантскую голову, оснащeнную паучьими лапами. Поскольку калданы состоят из одного мозга, и почти не способны передвигаться, они вывели особую породу домашних животных: это бывшие рабы, у которых удалена голова, они называются рикоры. Калдан осeдлывает рикора и подключается к его нервной системе, после чего может делать всe, что ему заблагорассудится. Тара смогла покорить своим пением одного из калданов по имени Чек, и он помогает ей бежать. Тем временем Гахан, беззаветно влюблeнный в Тару, отправляется на поиски. Гахан, найдя Тару, остался неуказанным, и назвался пантаном (воином-наeмником) по имени Туран. Тара, Гахан и Чек добираются до изолированного государс...Слушайте книгу.



Марсианские шахматы слушать на видеосервисе Wink.