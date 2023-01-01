Марсианские хроники. Рэй Брэдбери
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Марсианские хроники. Рэй Брэдбери

Марсианские хроники. Рэй Брэдбери (книга, 1950) слушать онлайн

1950, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика576 мин16+

Сюжет

Рассказы Рея Бредбери, объединенные в сборник «Марсианские хроники», были написаны в разное время, но все вместе впервые увидели свет в 1950 году. Со дня выхода в свет новелл миновало ровно полвека, но книга эта и сегодня поражает своей актуальностью. Сборник рассказывает о сопротивлении марсианских аборигенов землянам-колонистам, прилетевшим со своей опустошенной планеты.

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