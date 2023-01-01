WinkАудиокнигиМаршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. Илья Балахнин
Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. Илья Балахнин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес209 мин12+
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Сюжет
Аудиокнига озвучена автором. Для создания успешного бизнеса недостаточно иметь хороший продукт и вкладывать средства в его продвижение. Нужно «встречать» потребителя в каждой «точке контакта» с вашим предложением – от возникновения потребности до оценки состоявшегося опыта – и выстраива�ть маркетинговую стратегию, учитывая особенности поведения клиента в каждой такой точке. В книге Ильи Балахнина вы найдете принципы работы с путешествием клиента и сможете создать собственную «карту путешествия потребителя» и выстроить эффективную коммуникацию на каждом этапе соприкосновения с вашим продуктом.
Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности слушать на видеосервисе Wink.