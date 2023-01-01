Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. Илья Балахнин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига озвучена автором. Для создания успешного бизнеса недостаточно иметь хороший продукт и вкладывать средства в его продвижение. Нужно «встречать» потребителя в каждой «точке контакта» с вашим предложением – от возникновения потребности до оценки состоявшегося опыта – и выстраива�ть маркетинговую стратегию, учитывая особенности поведения клиента в каждой такой точке. В книге Ильи Балахнина вы найдете принципы работы с путешествием клиента и сможете создать собственную «карту путешествия потребителя» и выстроить эффективную коммуникацию на каждом этапе соприкосновения с вашим продуктом.



Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности слушать на видеосервисе Wink.