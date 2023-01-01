Маркиза де Помпадур. Три жизни великой куртизанки. Сергей Нечаев
Wink
Аудиокниги
Маркиза де Помпадур. Три жизни великой куртизанки. Сергей Нечаев

Маркиза де Помпадур. Три жизни великой куртизанки. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература585 мин12+

Сюжет

Маркиза де Помпадур – некоронованная королева Франции и одна из ключевых фигур в политической жизни Европы середины XVII века. Почти двадцать лет она была фавориткой короля Людовика XV и вошла в историю не только как самая блестящая куртизанка, но и как выдающийся политик, покровительница наук и искусств. При этом она была чужой при дворе, так как не принадлежала к высшему свету. Здоровье ее было таким слабым, что она выполняла обязанности любовницы с трудом. Но, тем не менее, находчивость маркизы, незаурядность ее личности и глубокое знание психологии позволили ей управлять развратным Людовиком, а вместе с ним и страной.

Маркиза де Помпадур слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг