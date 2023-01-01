Маркиза де Помпадур. Три жизни великой куртизанки. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маркиза де Помпадур – некоронованная королева Франции и одна из ключевых фигур в политической жизни Европы середины XVII века. Почти двадцать лет она была фавориткой короля Людовика XV и вошла в историю не только как самая блестящая куртизанка, но и как выдающийся политик, покровительница наук �и искусств. При этом она была чужой при дворе, так как не принадлежала к высшему свету. Здоровье ее было таким слабым, что она выполняла обязанности любовницы с трудом. Но, тем не менее, находчивость маркизы, незаурядность ее личности и глубокое знание психологии позволили ей управлять развратным Людовиком, а вместе с ним и страной.



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