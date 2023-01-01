Маркетинговые фокусы криптовалют. Или что такое Альткоины. Руслан Акст
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Маркетинговые фокусы криптовалют. Или что такое Альткоины. Руслан Акст

Маркетинговые фокусы криптовалют. Или что такое Альткоины. Руслан Акст (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес107 мин12+

Сюжет

Очередная книга из серии «Популярно о криптовалютах». Становится очевидным, что в ближайшие несколько лет технологии радикально изменят жизнь человека. Огромный рынок криптовалют представляет собой сегодня еще недоработанные и сырые технологии, которым предстоит пройти много преобразований для достижения совершенства. Автор предлагает читателю ознакомиться с основными направлениями Альткоинов и определить их предназначение в экономике цифровых экосистем.

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