Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер
Wink
Аудиокниги
Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер

Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес370 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

О маркетинге, а именно о 80 ключевых понятиях, или концепциях, эффективного маркетинга, их содержании и значении для современного бизнеса. Автор собрал и переосмыслил.

Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг