Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О маркетинге, а именно о 80 ключевых понятиях, или концепциях, эффективного маркетинга, их содержании и значении для современного бизнеса. Автор собрал и переосмыслил.



Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер слушать на видеосервисе Wink.