WinkАудиокнигиМаркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер
Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Филип Котлер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес370 мин12+
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Сюжет
О маркетинге, а именно о 80 ключевых понятиях, или концепциях, эффективного маркетинга, их содержании и значении для современного бизнеса. Автор собрал и переосмыслил.
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