Маркетинг для дизайнеров интерьера. 57 способов привлечь клиентов. Наталия Митина,Кирилл Горский
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Маркетинг для дизайнеров интерьера. 57 способов привлечь клиентов. Наталия Митина,Кирилл Горский

Маркетинг для дизайнеров интерьера. 57 способов привлечь клиентов. Наталия Митина,Кирилл Горский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Культура и искусство227 мин12+
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Сюжет

Что нужно для успешной работы в области дизайна интерьера? Как дизайнеру или визуализатору привести свое дело к процветанию? Получить блестящее образование, стать профессионалом, совершенствоваться – да, но этого недостаточно. Успешному бизнесу прежде всего нужен поток клиентов, ровный и постоянный. И как профессионализм требует упорной, продолжительной работы, так и поиск клиентов нельзя прекращать ни на секунду – даже когда в заказах нет недостатка и слава уже идет впереди вас. Привлечению клиентов не учат в российских школах интерьерного дизайна, но если раньше приходилось разыскивать советы, изучать подводные камни маркетинга по интернет-форумам и учиться скорее на своих ошибках, то теперь в этом больше нет необходимости. Наталия Митина и Кирилл Горский собрали в новой книге все известные им способы привлечения клиентов – все 57 – и дали им подробное описание. Используйте любой и используйте все, и поток заказчиков вам гарантирован.

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