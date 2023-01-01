Мария Пустынная, или История одного льва. Петр Немировский
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Мария Пустынная, или История одного льва. Петр Немировский

Мария Пустынная, или История одного льва. Петр Немировский (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза116 мин18+

Сюжет

«Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками – ни с мишками, ни с зайцами. Не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку – ни собаку, ни хомяка. Только льва». Так начинается эта повесть, герой которой – Гурий, грек из Одессы, талантливый художник. Жизнь Гурия была наполнена большими приключениями, искушениями и страданиями. Основной мотив повести – судьбы разных людей в свете евангельских истин, мистическая связь исторического прошлого и современности. Внимание! Содержит нецензурную брань.

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