Мария Пустынная, или История одного льва. Петр Немировский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками – ни с мишками, ни с зайцами. Не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку – ни собаку, ни хомяка. Только льва». Так начинается эта повесть, герой которой – Гурий, грек из Одессы, талантливый художник. Жизнь Гурия была наполнена большими приключениями, искушениями и страданиями. Основной мотив повести – судьбы разных людей в свете евангельских истин, мистическая связь исторического прошлого и современности. Внимание! Содержит нецензурную брань.



Мария Пустынная, или История одного льва слушать на видеосервисе Wink.