Маракотова бездна. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легенда об Атлантиде – идеальном государстве, в котором сбылась мечта человечества о счастье, всегда волновала умы и души. И каково же было изумление ученых, решивших исследовать глубочайшую океанскую впадину, когда именно там они обнаружили атлантов – потомков тех, кто выжил во время катастрофы и за счет удивительных научных технологий сделал для себя возможной жизнь под водой.



Маракотова бездна слушать на видеосервисе Wink.