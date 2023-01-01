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Маракотова бездна. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература154 мин12+
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Сюжет
Научно-фантастический роман «Маракотова бездна» стал последним крупным произведением Артура Конан Дойля. В романе описывается экспедиция профессора Маракота, который со своими спутниками опускается в глубоководную впадину Атлантического океана, где обнаруживает древний город Атлантиду. �Исследователи знакомятся с местными жителями, их культурой и бытом, а также с захватывающим и неизведанным миром флоры и фауны океана.
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