Маракотова бездна. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Научно-фантастический роман «Маракотова бездна» стал последним крупным произведением Артура Конан Дойля. В романе описывается экспедиция профессора Маракота, который со своими спутниками опускается в глубоководную впадину Атлантического океана, где обнаруживает древний город Атлантиду. �Исследователи знакомятся с местными жителями, их культурой и бытом, а также с захватывающим и неизведанным миром флоры и фауны океана.



Маракотова бездна слушать на видеосервисе Wink.