Мара и Морок. Особенная Тень. Лия Арден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

После предательства Морока Мара живой попадает в руки потомков своего врага. Ей придeтся лицом к лицу встретиться с Северином – нынешним королeм Серата – и узнать, какую судьбу он приготовил для неe. Ей предстоит разобраться в том, как много лжи таится в еe прошлом и настоящем. Ей необходимо най�ти способ завершить свою давнюю месть. Однако Мара не единственная, кому нужно принять решение. Морок должен сделать выбор, который он больше не может откладывать.



Мара и Морок слушать на видеосервисе Wink.