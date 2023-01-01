Мара и Морок. 500 лет назад. Лия Арден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В прежние времена персонажи из сказок были реальны и встречались смертным едва ли не каждый день. Я много путешествовал, собирая легенды, слухи и даже откровенные небылицы о Марах и Мороках. Однажды я наткнулся на историю одной Мары, которая жила приблизительно за три сотни лет до исчезновения всех служительниц богини Смерти. Еe настоящее имя намеренно скрывали, и я уверен, что эта история вышла особенной, потому что семья девочки не смогла выполнить главное правило – покинуть родные места. Малахий Зотов Долгожданная предыстория дилогии «Мара и Морок». Новые герои, новые приключения, новая любовь. Расширение границ мира Аракена и Серата, погружение в легенды, встречи с богами. Эпилог свяжет воедино прошлое и будущее и останется в вашем сердце навсегда.



Мара и Морок слушать на видеосервисе Wink.